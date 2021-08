Calciomercato Juventus, l’esito del rinnovo dell’attaccante è stato nuovamente rinviato, ecco quando si deciderà.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è ancora tutto da decidersi. L’esito non c’è stato nemmeno questa volta e adesso si rinvia la decisione fino alla fine del mese. C’è infatti ancora distanza sull’esito del contratto della Joya, ancora qualche dubbio sull’offerta dei bianconeri che non sembra convincere appieno l’entourage del giocatore.

Calciomercato Juventus, rinnovo rinviato | C’è una novità

Jorge Antun, l’agente di Paulo Dybala ritornerà nella seda della società bianconera a fine agosto per discutere, definitivamente, il futuro della Joya. Come sappiamo Dybala è in scadenza nel 2022. A giungo sarà libero a parametro zero, pertanto la Juventus vuole blindare il proprio attaccante proponendo un contratto fino al 2025, con opzione di un altro anno fino al 2026.