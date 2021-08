Juventus-Atalanta probabili formazioni: i dubbi di Allegri

Juventus-Atalanta è l’ultimo test amichevole dei bianconeri di Allegri prima del debutto in campionato. Le probabili formazioni.

Questa sera all’Allianz Stadium grande appuntamento per gli appassionati di calcio, visto che andrà in scena la sfida tra la Juve e gli uomini di Gasperini, che ormai non possono più essere considerati una sorpresa. Due formazioni che possono senz’altro lottare per lo scudetto e che cercano conferme in questi 90 minuti quando ormai manca una settimana all’inizio della serie A. In campo dunque tutti i migliori.

