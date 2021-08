Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | Comunicazione ufficiale

Calciomercato Juventus, affare Pjanic: c’è la svolta. La decisione Ufficiale dei blaugrana apre a nuove suggestioni.

Il possibile ritorno di Miralem Pjanic in bianconero sta catalizzando parte delle attenzioni in casa Juventus; posto che l’obiettivo primario continua ad essere Manuel Locatelli, per il quale si attende la tanto agognata fumata bianca a stretto giro di posta, il Pjanic-back è una suggestione che ingolosisce e non poco gli uomini mercato della Vecchia Signora, a caccia di opportunità, in una sessione che, Locatelli a parte, non prevede grandi investimenti. Chiaramente sarà indispensabile non solo la reale voglia da parte del bosniaco di ricalcare il manto erboso dello Stadium, esprimibile nella concreta possibilità di decurtarsi pesantemente l’ingaggio, ma anche dalle eventuali cessioni che da qui fino al termine del mercato la Juve sarà in grado di effettuare.

