La Juventus si gode il successo sull’Atalanta ma anche il ritorno al gol di Paulo Dybala, sul quale Allegri punta davvero tanto in questa stagione.

L’argentino era alla sua prima partita stagionale, dopo essere stato frenato nelle precedenti da un acciacco muscolare, ma ci ha messo solamente 8 minuti per riuscire a trovare la via della rete. Decisamente una bella iniezione di fiducia per il calciatore ma anche per una squadra che voleva riscattare il ko di Barcellona. Utilizzato come falso nueve in un 4-3-3 pronto ad evolversi in un 4-4-2, Dybala ha fatto vedere buone cose anche ancora non ha i 90 minuti nelle gambe. Nel frattempo Dybala ha espresso la sua felicità anche per l’aver rivisto allo stadio la tifoseria bianconera, con il calcio che si avvia al ritorno alla normalità.

