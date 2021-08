Calciomercato Juventus, l’attaccante potrebbe lasciare la sua squadra e avrebbe come priorità la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, in questa estate la squadra che si è mossa di più sul (fanta)mercato è stata naturalmente il Paris Saint Germain. Il club francese di proprietà dello sceicco in questa stagione non ha fatto invidia alle migliori carriere Fifa di tanti giocatori e tifosi mondiali. Nomi importanti si sono uniti alla rosa di Pochettino, ultimo non da meno, Lionel Messi. Proprio per questo motivo, alcuni (ex) big della scorsa stagione potrebbero lasciare per mancanza di spazio. Tra questi ci sarebbe anche un obiettivo dichiarato dell’attacco, ovverosia, Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, se ne va subito | I bianconeri la priorità

Secondo quanto riportato da “Il Sussidiario.net”, la Juventus rappresenterebbe dunque una vera e propria opportunità per ripartire. In primis per il gradito ritorno in Serie A, laddove Mauro fu capitano della rivale dei bianconeri, l’Inter. Opportunità che arriverebbe verso la fine del mercato quando il giocatore deciderà più concretamente il suo futuro.