Juventus-Atalanta, l’analisi di Allegri: “Il gruppo sta crescendo”

Juventus-Atalanta si è conclusa sul risultato di 3-1 a favore dei bianconeri, decisamente una buona prova quella offerta da Dybala e compagni.

Quando ormai manca solo una settimana all’inizio del campionato di serie A, ci si aspettava una prestazione importante da parte di di una Juve che per adesso non vede nomi nuovi in squadra. Risposte confortanti per Allegri, al di là del risultato, perchè i suoi ragazzi hanno giocato bene e anche sul piano atletico hanno dato delle risposte confortanti. Ne è convinto lo stesso allenatore juventino.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per il difensore bianconero