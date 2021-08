Juventus-Atalanta, Bernardeschi: “Pronto per la stagione”

Juventus-Atalanta ha visto finire sul tabellino dei marcatori anche Federico Bernardeschi, autore di una rete davvero di pregevole fattura.

Un tiro dalla distanza forte e preciso quello del campione d’Europa in azzurro, che ha consentito alla Juve di portarsi sul momentaneo 2-1 contro l’undici di Gasperini. Allegri punta su di lui, che del resto può occupare più zolle del campo e dunque con la sua duttilità essere un elemento importante da sfruttare nel corso di una stagione lunga e logorante. Nella quale la formazione bianconera sarà impegnata su più fronti. Nel frattempo Bernardeschi si gode il momento positivo, come testimoniato dalle sue dichiarazioni post-gara.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per il difensore bianconero

Juventus-Atalanta, le parole di Bernardeschi a fine gara

“Mi sento molto bene, ho buone sensazioni e sto cercando la migliore condizione possibile essendo rientrato dopo rispetto ad altri compagni. Abbiamo giocato una buona partita, con una buona intensità, contro una squadra forte come l’Atalanta. Lo spirito è quello giusto e dobbiamo continuare così con l’umiltà e il desiderio di sacrificarci l’uno per l’altro, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinti. Questi due aspetti saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. Sono pronto per l’inizio della nuova stagione” sono le parole del centrocampista pubblicate sul sito internet della società bianconera.