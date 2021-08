Juventus, testa già all’Udinese: sarà emergenza a centrocampo

Superato il test con l’Atalanta, adesso per la Juventus la testa è proiettata all’esordio in campionato contro l’Udinese il 22 agosto.

Sfida decisamente insidiosa quella contro i friulani, nella quale ovviamente si punterà alla conquista dei tre punti per iniziare nel migliore dei modi il cammino in serie A. La Juventus punta allo scudetto e sa bene che non si possono lasciare punti per strada. Mister Allegri si troverà però in difficoltà a centrocampo, anche se si aspettano delle novità in chiave mercato in settimana. Non ci saranno a disposizione infatti Rabiot e Arthur, infortunati, e alla lista degli assenti bisogna aggiungere anche McKennie, che deve scontare un turno di squalifica.

