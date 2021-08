Calciomercato Juventus, accordo e firma: si chiude oggi. Ormai è fatta per il centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri

Quello di oggi dovrebbe essere il giorno giusto. E finalmente, diremmo noi, dopo una trattativa che va avanti, praticamente, da prima dell’inizio dell’Europeo. I dubbi erano pochi anche, visto che Locatelli ha sempre fatto capire che l’unica destinazione accettata sarebbe stata quella bianconera. Ma mancava l’accordo economico col Sassuolo. Che adesso ha deciso di accettare i 35 milioni di euro che la società del presidente Andrea Agnelli ha offerto per il cartellino del giocatore.

Inutile continuare questo tira e molla che non avrebbe portato a nulla. Locatelli ha rifiutato anche l’Arsenal sapendo dell’interesse bianconero. Lo ha detto apertamente ai suoi dirigenti. Che alla fine si sono “arresi” alla volontà del campione d’Europa. Che vuole giocare la Champions League. E ha deciso di farlo con i torinesi.

Calciomercato Juventus, si chiude oggi

Secondo quanto raccolto da tuttojuve.com, oggi dovrebbe essere il Locatelli-Day. Fissati i paletti economici, rimane da capire – ma è una cosa che è già stata discussa e che quindi dovrebbe essere solamente una formalità – la dilazione del pagamento dei 35 milioni che la Juve verserà nelle casse del Sassuolo. Ma ormai come detto di dubbi non ce ne sono più: l’ex Milan presto si unirà alla truppa allenata da Massimiliano Allegri.

E il tecnico spera di averlo già domani a disposizione per tentare di mandarlo in campo a Udine alla prima giornata di campionato. Magari non dall’inizio, ma sicuramente a gara in corso visto che, a livello fisico, Loca sta svolgendo la preparazione con il suo attuale club. E allora la tentazione è davvero forte. E il debutto potrebbe anche arrivare alla prima occasione utile. La certezza è che tra poco ci saranno le firme.