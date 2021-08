Calciomercato Juventus, l’opzione intrigante | Scambio con il Liverpool

Calciomercato Juventus, un operazione che potrebbe risultare intrigante per quanto concerne il fantamercato. Scambio con il Liverpool.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni il futuro di Mohamed Salah potrebbe essere lontano dai Reds, con il – possibile – gradito ritorno in Italia. Sembra infatti che il fantasista sia ai ferri corti con la dirigenza inglese e avrebbe espresso il desiderio di andarsene. La società bianconera, che già in passato aveva cercato il giocatore, potrebbe rifarsi avanti. Come riportato da ‘stopandgol’ si apre un incredibile scenario di fantamercato: un scambio ad alta quota diciamo. Con Salah in uscita prende pista l’ipotesi di uno scambio di cartellini con Paulo Dybala.

Salah e Dybala oltre a delle caratteristiche simili hanno, entrambi, una situazione contrattuale poco chiara. Proprio per questo motivo, per evitare la triste eventualità di perderli a zero le due società calcistiche potrebbero valutare l’eventualità dello scambio. Ovviamente non sarebbe la prima volta che succedono cose simili, già la scorsa stagione ricordiamo lo scambio tra Arthur e Pjanic.