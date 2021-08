Calciomercato Juventus, sfida in Serie A per il talento norvegese

By

Calciomercato Juventus, è sfida in Serie A per il talento norvegese. E’ stato offerto ai bianconeri che stanno valutando l’operazione

E’ sfida in Serie A per cercare di portare a Torino uno degli astri nascenti del calcio norvegese. Un elemento che è entrato nel mirino del Napoli – ma l’offerta recapitata da De Laurentiis è stata rispedita al mittente – e che sarebbe stato offerto sia ai bianconeri che alla Roma d Mourinho. E Cherubini, secondo quanto riportato proprio in queste ore da SerieBnews.com, starebbe valutando l’operazione.

Parliamo di Sander Berge, classe 1998, che potrebbe in ogni caso arrivare in Serie A. Anche i giallorossi, dal loro canto, sarebbero propensi all’operazione in entrata. E si potrebbe scatenare un’asta attorno alle sue prestazioni. Si parla di una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro per il centrocampista dello Sheffield United.

