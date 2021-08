Calciomercato Juventus, prestito in Serie A: oggi l’incontro che potrebbe chiudere l’affare in uscita. Il difensore vuole giocare di più

Oggi dovrebbe esserci un incontro decisivo. Un’operazione in uscita, paventata nelle ultime settimane, che dovrebbe avere la sua fumata bianca proprio in questi giorni. Le parti si sarebbero avvicinate sensibilmente: anche perché, i rapporti tra il Cagliari e la Juventus sono ottimi visti gli affari fatti nel corso di questi anni. Dragusin, il difensore romeno classe 2002 che nella passata stagione, con Andrea Pirlo, ha esordito in prima squadra, sarebbe vicino al trasferimento nell’Isola.

La formula dovrebbe essere quella del prestito. Per due motivi: il calciatore vorrebbe giocare di più, e la Juve non vuole cederlo in maniera definitiva perché le qualità ci sono e sono comunque importanti. Dragusin quindi è pronto ad andare a mettersi in mostra con continuità nella squadra di Semplici. Una soluzione è nell’aria.

