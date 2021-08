Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Annuncio bomba

Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: l’annuncio social è una bomba.

A catalizzare l’attenzione mediatica in questa calda estate di calciomercato alimentata dalla decisione shock di Leo Messi di lasciare Barcellona e di approdare all’ombra della Tour Eiffel, ci sta pensando anche la questione legata al futuro di Cristiano Ronaldo, la cui permanenza all’ombra della Mole è tutt’altro che scontata, alla luce della decisione che sta maturando Kylian Mbappé, sempre più convinto di lasciare il Psg e desideroso di sposare il progetto Real Madrid. Un clamoroso valzer delle punte che potrebbe portare clamorosamente Cr7 a vestire la stessa maglia di Leo Messi, riproponendo una coppia titanica, la cui rivalità ha acceso le platee di tutto il mondo nell’ultimo decennio.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: l’annuncio di El Chiringuito Tv

💣💣 ESTA NOCHE tenemos BOMBAZO CRISTIANO RONALDO en #ElChiringuitoDeMega 💣💣 🚨📺 Te esperamos a las 12 de la noche en MEGA. Así te lo hemos contado en TWITCH en #SportPlus https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/DM8Jg0yqQx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

Come rivelato da “El Chiringuito Tv“, a mezzanotte sarà svelata una “bomba” relativa al futuro di Cristiano Ronaldo: un addio o una clamorosa riconferma? Impossibile esporsi, in queste ore nelle quali sta succedendo di tutto: chiaramente, nel caso in cui si dovesse concretizzare la cessione del campione lusitano, i bianconeri dovrebbero ritornare sul mercato, alla ricerca di un attaccante che non possa far rimpiangere ( per quanto possibile) l’ex Real Madrid. Seguiranno aggiornamenti a stretto giro di posta.