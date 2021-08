Calciomercato Juventus, occhi puntati sulle possibilità dall’estero. Rimane aperta l’ipotesi scambio per il centrocampista.

Calciomercato Juventus, occhi puntati alle possibili opportunità dall’estero, una di queste potrebbe essere l’ormai ex giocatore del Napoli, proprietà del Chelsea, Tiémoué Bakayoko. Stando infatti alle indiscrezioni il giocatore potrebbe ritornare in Serie A e su di lui ci sarebbe l’interesse dell’ex Napoli, del Milan (altra ex) e anche della Juventus e del Lione.

Calciomercato Juventus, occhi al centrocampista | Arriva in prestito

Giocatore che conosce molto bene il campionato italiano e che, vista la situazione poco chiara e in uscita dal Chelsea, potrebbe ritornare in Italia da protagonista. Il giocatore conosce molto bene il campionato italiano, la Serie A sarebbe dunque la sua priorità.