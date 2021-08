Calciomercato Juventus, il mediano dopo l’operazione starà fuori e adesso non ci sarebbe nessuna offerta concreta, si può trattare.

Calciomercato Juventus, la situazione relativa a Renato Sanches adesso è chiara. Il giocatore ha subito un operazione dovuta al suo infortunio al menisco, che è andata molto bene e dovrà, però, stare fuori almeno sei settimane. Il protagonista dell’europeo portoghese era cercato da diverse squadre internazionale ma a quanto risulta al club detentore del cartellino, il Lille, per il momento, non sarebbe arrivata nessuna offerta ufficiale. Motivo che fa ben sperare i bianconeri che avevano messo in agenda il nome del centrocampista.

Calciomercato Juventus, nessuna offerta per il mediano | Si può trattare

Ora la Juventus può ben sperare. Il giocatore è stato protagonista all’Europeo mettendosi in luce per le sue doti da rapido mediano. Per caratteristiche potrebbe, infatti, essere un ottimo rinforzo in vista della nuova stagione che inizierà questo weekend.