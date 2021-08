Calciomercato Juventus, scelta l’alternativa a Locatelli | Arriverebbe subito

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero identificato l’alternativa a Locatelli qualora non si riuscisse a chiudere l’italiano.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero identificato l’alternativa qualora non si riuscisse a chiudere l’operazione Locatelli. Come sappiamo, in questi giorni, si ultimerà l’offerta dei bianconeri per il mediano italiano e qualora non si riuscisse a trovare l’accordo con il Sassuolo, la Vecchia Signora dovrà necessariamente valutare le alternative. Fra questi figura in pole il giovane Aurélien Tchouaméni. Giocatore francese con origini camerunesi che attualmente milita nel Monaco.

Lo comunica il giornalista ‘Di Marzio’ in tarda nottata e l’indiscrezione prende subito quota. Giocatore francese ancora molto giovane, classe 2000, Tchouameni potrebbe essere il profilo giusto per la Juventus di Allegri.