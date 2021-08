Calciomercato Juventus, ora è ufficiale: vestirà la maglia numero 21

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di una ufficialità, di un rinforzo che a breve sarà a disposizione di mister Allegri.

“Un nuovo talento si unisce alla rosa bianconera. Arriva dal Brasile e nella sua carriera ha costantemente bruciato le tappe: Kaio Jorge è un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante brasiliano, classe 2002, arriva a titolo definitivo dal Santos e firma un contratto fino al 30 giugno 2026” si legge nella nota del club. “Attaccante completo e in grado di giocare anche per la squadra, ora è pronto per la più stimolante delle sfide: il salto in Europa per vestire la maglia della Juventus. Per mettere nel mirino obiettivi sempre più grandi e continuare a crescere. Non vediamo l’ora di farlo insieme”.

