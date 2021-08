Sulla Juventus i bookmaker non sembrano avere dubbi

La Juventus è pronta per iniziare una nuova stagione che la vedrà protagonista in serie A ma anche in Europa, nella tanto attesa Champions League.

La formazione di Massimiliano Allegri è ormai al lavoro da più di un mese e la squadra ormai ha preso forma, con l’arrivo ormai imminente di Locatelli che garantirà una importante arma in più a centrocampo. Aspettando altre novità in chiave calciomercato, ci si avvicina all’esordio in campionato di domenica 22 agosto contro l’Udinese. Ma presto la Juventus si esibirà anche in Champions con l’obiettivo di fare più strada possibile, magari di alzare quel trofeo che in casa bianconera manca da troppo tempo.

