Calciomercato Juventus, la situazione di Milenkovic adesso avrebbe un rilevante e, forse, definitivo colpo di scena.

Calciomercato Juventus, la situazione relativa a Milenkovic inizialmente molto vicino al West Ham, adesso appare più chiara. Giocatore che ha sempre visto un valzer dalla Premier League, con – attualmente – il Tottenham dell’ex Paratici in pole. Ma stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da ‘Firenzeviola.it’, il giocatore, alla fine, potrebbe rimanere ancora a Firenze fino a naturale scadenza di contratto.

Milenkovic alla Juventus, Calciomercato | C’è una novità

Come dicevamo poc’anzi, il Tottenham era la squadra più interessata a chiudere il giovane viola ma adesso la priorità sarebbe in Tomiyasu dal Bologna e solo in caso di fallimento della trattativa per il giocatore giapponese, la società inglese ritornerà sul profilo.