Calciomercato Juventus, il difensore bianconero potrebbe diventare l’obiettivo dei partenopei per sostituire Manolas.

Calciomercato Juventus, il Napoli avrebbe bisogno di un nuovo difensore da regalare a Spalletti, infatti sembra che Manolas sia in – possibile – partenza per un ritorno in Grecia, all’all’Olympiakos, squadra che l’ha lanciato ad alti livelli. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il giocatore, qualora dovesse lasciare Napoli, lascerebbe uno spazio libero in difesa che verrebbe colmato con un assalto a Daniele Rugani, giocatore importante per la squadra bianconera ma certamente non tra i titolari.

Calciomercato Juventus, può partire in prestito | C’è il Napoli

Il presidente De Laurentis potrebbe dunque regalare un nuovo difensore a Spalletti. Stando alle ultime indiscrezioni, il difensore potrebbe partire così da ricoprire un ruolo da prima fascia proprio al Napoli squadra che gli permetterebbe la titolarità.