Calciomercato Juventus, sogno Icardi | “Vorrebbero tornare in Italia”

Calciomercato Juventus, intrigo Icardi: alcune dichiarazioni fanno sognare i tifosi bianconeri. Ecco cosa sta accadendo.

Non solo Locatelli. Le acque della Juventus sono mosse anche dal malumore di Cristiano Ronaldo che, benché abbia smentito la pista relativa ad un suo eventuale ritorno al Real Madrid, dà la sensazione di voler cambiare aria: sullo sfondo resta sempre quel Psg che è alle prese con la grana Mbappé, che non avrebbe preso bene l’approdo di Messi all’ombra della Tour Eiffel, e avrebbe chiesto allo sceicco di cambiare aria, destinazione Real. Nel club parigino milita quel Mauro Icardi che è considerato un papabile sostituto di Cr7, nel caso in cui quest’ultimo decidesse effettivamente di abbandonare la barca bianconera, in queste ultime calde ore di calciomercato.

Calciomercato Juventus, ritorno di Icardi in Serie A | L’annuncio di Wanda Nara

A parlare della possibilità di un ritorno di Mauro Icardi in Italia ci ha pensato Wanda Nara, che nel corso di un’intervista rilasciata a “Confidenze“, ha svelato un retroscena molto importante: “A Parigi i miei figli si sono ambientati bene, ma a loro piacerebbe ritornare in Italia, che considerano la loro casa. Quando ci siamo venuti l’altra volta, a luglio, Francesca ( una delle figlie di Maurito e Wanda, ndr) era così felice che ha detto al papà: “Ora scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l’Italia.”