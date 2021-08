Calciomercato Juventus, tormentone Pjanic | Proposto alla “rivale”

Calciomercato Juventus, intrigo Pjanic: proposto anche alla rivale dei bianconeri. Il futuro del bosniaco è sempre più nebuloso.

Dopo aver piazzato finalmente il colpo Locatelli, che quest’oggi sosterrà le visite mediche ed apporrà la firma sul suo contratto, per la Juventus è tempo di riflessioni. Il vero grande obiettivo di questa sessione di calciomercato così atipica era il regista del Sassuolo, ed Allegri è stato accontentato: tuttavia, si cercherà di capitalizzare qualsiasi situazione in grado di far fare il salto di qualità ad una rosa già competitiva. Lo è stato fatto con Kaio Jorge, lo si farà probabilmente con Pjanic, ma alle giuste condizioni: il bosniaco non è considerato una priorità, e un suo eventuale approdo all’ombra della Mole è subordinato ad un’eventuale partenza di uno dei centrocampisti attualmente in rosa.

