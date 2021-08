Juventus, l’esordio si avvicina: dubbio Locatelli a Udine

Alla fine la Juventus l’ha portato a Torino. Manuel Locatelli è il rinforzo tanto atteso per il centrocampo della squadra bianconera.

Nella prima giornata la formazione di Allegri sarà di scena sul campo dell’Udinese di mister Gotti. Un match che non si può dire certo semplice, siamo all’inizio della stagione e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il tecnico livornese per questo esordio in serie A ha delle problematiche a centrocampo, visto che Arthur e Rabiot sono infortunati. Mentre McKennie è squalificato e dunque non può essere della sfida. L’arrivo di Locatelli dunque offre ad Allegri senz’altro un’arma in più da sfruttare sulla mediana. Ma il neo campione d’Europa con l’Italia sarà in campo dall’inizio?

