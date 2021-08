Juventus, Ronaldo assente nel test in famiglia: nessun giallo

La Juventus questo pomeriggio è stata impegnata nel test in famiglia contro la formazione Under 23 allenata da Zauli. 3-0 il risultato.

Sicuramente una utile sgambata per i ragazzi di Allegri quando ormai mancano poche ore al debutto in serie A sul campo dell’Udinese, in programma domenica 22 agosto. Il 3-0 porta la firma di Dybala, Morata e Ramsey, tutti i gol sono stati segnati nel corso della prima frazione di gioco. Il tecnico ha ovviamente dato spazio a tutti i giocatori della sua rosa, anche se chiaramente a dare nell’occhio sono state soprattutto le assenze.

Juventus, per Ronaldo un programma di lavoro personalizzato

Non hanno partecipato a questa sgambata contro l’Under infatti Cuadrado, Perin, Kaio Jorge e Locatelli. E non si è visto in campo nemmeno Cristiano Ronaldo. In ogni caso nessuna preoccupazione per i tifosi bianconeri. L’assenza di Ronaldo infatti era prevista in quanto il portoghese – così come gli altri compagni – sta seguendo un programma di lavoro personalizzato. L’obiettivo è quello di essere tirato a lucido in vista dell’inizio della stagione. Domenica sarà regolarmente al suo posto nell’attacco della Juventus che cercherà di conquistare i primi tre punti stagionali.