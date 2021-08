Calciomercato Juventus, cessione e colpo a parametro zero: le ultime

Calciomercato Juventus, cessione e colpo a parametro zero per i bianconeri. Ecco le ultime sui movimenti di Cherubini. Si attende il Napoli

Dopo aver perfezionato l’acquisto di Manuel Locatelli, la Juventus sta cercando di puntellare la rosa. E ascolta, anche, le proposte che possono arrivare in questa fase di calciomercato anche per quegli elementi che al momento potrebbero partire senza troppi rimpianti. Si valuta quindi ogni possibilità. E negli ultimi giorni sembra essere davvero importante l’interesse del Napoli nei confronti di Rugani, soprattutto se Manolas, adesso in forza alla squadra di Spalletti, dovesse partire verso la Grecia: l’Olympiacos infatti sembra in pressing continuo verso il difensore.

Gli azzurri, di conseguenza, avrebbero deciso ripiegare sul difensore bianconero, rientrato a Torino dopo il prestito al Cagliari. Rugani non è incedibile, soprattutto essendo la quarta scelta di Allegri. Davanti a lui ci sono ovviamente Chiellini, Bonucci e de Ligt, che garantiscono prestazioni importanti.

