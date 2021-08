Juventus, le probabili formazioni della serie A 2021/22

Back

1 - Atalanta, Demiral in difesa 2 - Bologna, Arnautovic nuovo bomber 3 - Cagliari, Strootman motore del centrocampo 4 - Empoli, Cutrone al centro dell’attacco 5 - Fiorentina con la novità Gonzalez 6 - Genoa, c’è sempre Pandev in attacco 7 - Hellas Verona, Di Francesco in panchina 8 - Inter, in attacco c’è Dzeko 9 - Juventus, Locatelli la novità 10 - Lazio, Felipe Anderson freccia in avanti 11 - Milan rinnovato con Florenzi e Giroud 12 - Napoli senza volti nuovi 13 - Roma, Abraham nuovo attaccante 14 - Salernitana, Simy e Bonazzoli in attacco 15 - Sampdoria quasi con la rosa invariata 16 - Sassuolo, Frattesi sulla linea mediana 17 - Spezia rinnovato in tutti i reparti 18 - Torino, Pjaca sulla trequarti 19 - Udinese, Silvestri tra i pali 20 - Venezia, Caldara in difesa

