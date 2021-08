Calciomercato Juventus, affare quasi fatto: andrà in prestito

Oggi si gioca ma il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più caldi in questi ultimi giorni del mese di agosto.

Ci sono ancora delle operazioni da compiere da parte della società bianconera, che potrebbe ancora accogliere almeno un volto nuovo ma allo stesso tempo deve pensare a cedere. In alcuni casi per non appesantire troppo il monte degli ingaggi, in altri invece per trovare una nuova collocazione a giocatori che altrimenti avrebbero poco spazio. In questa estate la Juventus ha ceduto in prestito tanti giovani proprio per consentirgli di fare esperienza e tornare a Torino più forti. Un altro elemento presto potrebbe aggiungersi alla lista.

