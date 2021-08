Juventus, i convocati per Udine: Allegri pronto a schierarli

La Juventus è pronta per il suo primo impegno stagionale, quest’oggi esordio nel campionato di serie A per affrontare l’Udinese di Gotti.

Una trasferta non semplice per la Juventus, che punta alla vittoria per emulare le altre big già scese in campo nei match del sabato. Allegri per questa gara però ha dei problemi a centrocampo, dove oltre agli infortunati Rabiot e Arthur deve fare a meno anche di McKennie squalificato. Non ci sono state sorprese dell’ultima ora, nell’elenco dei convocati ci sono praticamente tutti i giocatori a disposizione. Anche gli ultimi arrivati, che nonostante abbiano pochi allenamenti con i nuovi compagni sono pronti a gettarsi nella mischia per offrire il loro contributo.

