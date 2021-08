Udinese Juventus, intervista ad Allegri nel post partita

Udinese Juventus, Serie A. Ai microfoni di DAZN ha parlato anche Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri.

Udinese Juventus, la prima giornata della nuova stagione di Serie A si è appena conclusa per i bianconeri. Una sfida tutt’altro che semplice, con un avversario decisamente ostico che già nella precedente stagione si è rivelato più volte insidioso. L’Udinese non è mai un avversario semplice da affrontare soprattutto in casa loro, al Dacia Arena. Nel post gara ha parlato uno dei protagonisti della partita, l’allenatore Massimiliano Allegri che esordisce in questa nuova stagione 2021-2022. Ecco le sue parole sulla gara di stasera che, ricordiamolo, ha visto il risultato del pareggio2 a 2. Ecco le parole del mister:

“Una buona partita, calcio è anche questo. Succedono episodi inaspettati, dovevamo fare meglio nella gestione della palla. Controllo che non abbiamo gestito. È solo la prima giornata, ci dovrà servire di lezione.

Nel calcio bisogna vincere, gestire da squadra matura gestendo velocemente tutti i possibili imprevisti”.