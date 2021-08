Calciomercato Juventus, pazza idea Nandez | Il piano di Cherubini

Calciomercato Juventus, l’idea Nandez potrebbe stuzzicare e non poco i bianconeri: ecco il piano di Cherubini.

Ore convulse di negoziazioni. La Juventus, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Manuel Locatelli, vorrebbe fare un altro centrocampista, con il quale rinforzare a pieno organico un reparto che negli anni scorsi ha faticato a trovare una propria identità. Tuttavia, i bianconeri, che continuano a tenere sullo sfondo l’ipotesi Pjanic, sono imbrigliati nella morsa di cessioni che non si concretizzano: ecco perché c’è bisogno di studiare soluzioni alternative, low cost, grazie alle quali rimpinguare la mediana, ma centellinando quelle che sono le risorse economiche. Ecco perché, secondo quanto riportato da “News.direttagoal.it“, non sarebbe affatto da escludere un clamoroso assalto a Nahitan Nandez.

Calciomercato Juventus, bomba Nandez: Rugani e Pellegrini sul piatto

Sedotto ed abbandonato dall’Inter, che ha poi deciso di virare con convinzione su Denzel Dumfries, nelle ultime ore è stata l’Atalanta a chiedere informazioni per la mezzala uruguayana, che all’occorrenza può essere impiegato anche come esterno. Forza fisica da vendere, grinta e determinazione come suo marchio da fabbrica, la garra argentina come leit motiv di un calciatore che appare ormai pronto al grande salto: si erano sparse voci su un presunto interesse del Tottenham, non confermato. Giulini potrebbe decidere di cederlo anche in prestito con diritto di riscatto; e chissà che la Juve non possa seriamente farci un pensierino, magari inserendo nell’affare due pedine come Rugani e Pellegrini che non sono considerati assolutamente imprescindibili da Max Allegri. Ovviamente l’acquisto di Nandez sarebbe subordinato ad un addio di Weston McKennie. Seguiranno aggiornamenti.