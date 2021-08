Calciomercato Juventus, un’eventualità che non farebbe felici i tifosi bianconeri. Un’altra rivale sportiva potrebbe trattare Pjanic.

Calciomercato Juventus, stando all’indiscrezione rilanciata da ‘Tuttomercatoweb.com’, il pupillo di Allegri, Miralem Pjanic aprirebbe ad un ritorno in Serie A ma anche ad una rivale dei bianconeri. Sono mesi che si vocifera di un ritorno di Pjanic in Italia, in molti assicuravano del ritorno in bianconero ma il mercato potrebbe, nuovamente, sorprendere. Sul bosniaco infatti non ci sarebbe solo la Vecchia Signora ma anche la rivale sportiva, la Fiorentina. I viola vorrebbero fare il colpo grosso e Miralem sarebbe disposto al trasferimento a Firenze.

Calciomercato Juventus, Pjanic apre ad un’altra rivale | Tifosi spiazzati

Probabilmente il ritorno in bianconero non garantirebbe quegli spazi che, invece, alla Fiorentina potrebbe ottenere. Pjanic è pronto a levarsi tutta la stagione negativa appena trascorsa e iniziare una nuova avventura, laddove ha saputo mettere in risalto le sue doti: la Serie A.