Calciomercato Juventus, rimpianti e ribaltone | Contro l’Empoli cambia tutto

Calciomercato Juventus, rimpianti e ribaltone: contro l’Empoli Allegri pronto a cambiare tutto. Ecco la sua decisione

Il rimpianto inizia a essere davvero enorme: non solo per i tifosi, ma adesso anche per la dirigenza bianconera dopo la prima uscita, deludente e decisiva in negativo, di Szczesny. Il portiere polacco ha sbagliato, questo è sotto gli occhi di tutti. E il fatto di non aver tentato l’assalto a Donnarumma in uscita a parametro zero dal Milan inizia a essere un macigno. Una squadra che vuole puntare in alto ha bisogno di un elemento, tra i pali, in grado di dare sicurezza. Mettiamo le cose in chiaro comunque: Szczesny è sempre riuscito in questi anni a non far rimpiangere Buffon. Ma la sensazione è che sia alla fine del suo ciclo in bianconero. E’ apparso svogliato e non in grado di gestire sin da subito la pressione che la squadra avrà in questo campionato, soprattutto dopo il ritorno di Allegri in panchina che mette la Juve davanti a tutti nella corsa allo scudetto. E il tecnico adesso deve prendere una decisione importante.

