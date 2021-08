Calciomercato Juventus, assalto del Real Madrid per Mbappè

Il calciomercato della Juventus è al momento incentrato sui rumors che arrivano da ogni parte d’Europa su Cristiano Ronaldo.

Mancano ormai pochissimi giorni alla conclusione delle trattative di calciomercato e sembravano esserci pochi dubbi riguardo la permanenza del numero sette alla Juventus. Ronaldo si è allenato con grande concentrazione da quando è tornato a Torino e anche se non ha giocato dall’inizio contro l’Udinese il portoghese rimane una colonna della squadra di Allegri. Nelle ultime ore però si è tornati a parlare di una sua possibile partenza in extremis, verso il City o verso il Psg.

Calciomercato Juventus, 160 milioni per Mbappè dal Real

Il suo possibile approdo al Psg pare essere comunque legato al futuro di Mbappè e in serata sono arrivate nuove notizie dalla Spagna riguardo l’interesse del Real Madrid nei confronti del campione francese. Secondo quanto riportato da Chiringuito Tv – in Italia anche dal Corriere dello Sport – il Real avrebbe messo sul piatto ben 160 milioni per Mbappè, offerta che il Psg avrebbe rifiutato nonostante il suo attaccante vada in scadenza di contratto alla fine della stagione. Il Real è pronto ad alzare la posta. Se il Psg cedesse Mbappè allora potrebbe andare a caccia di un nuovo grande campione da schierare insieme a Messi e Neymar.