Calciomercato Juventus, Allegri dovrà rinunciare al sogno di avere il bomber in bianconero. L’annuncio conferma questa tesi.

Calciomercato Juventus, Allegri dovrà rinunciare al sogno di avere il bomber brasiliano in bianconero. Gabriel Jesus quasi sicuramente rimarrà ancora al Manchester City, la conferma arriva dallo stesso allenatore dei citizens, Pep Guardiola, che nel post gara della partita contro il Norwich, ha esaltato le doti del proprio attaccante, ringraziandolo per l’entusiasmo con cui entra ad ogni partita. Come sappiamo Jesus era uno dei sogni (proibiti) di Allegri che l’avrebbe voluto nel suo nuovo attacco bianconero.

Calciomercato Juventus, addio al bomber | C’è l’annuncio

La buona prestazione offerta con il Norwich ha fatto uscire il tecnico allo scoperto. Pep Guardiola non vuole rinunciare al proprio attaccante e così ne ha esaltato le doti: “Sono felice di lavorare con persone come Gabriel Jesus. Se gioca a destra, al centro, o a sinistra è sempre disponibile e contento di entrare in campo. Non l’ho mai visto lamentarsi di una mia decisione. Se gioca cinque minuti fa i migliori minuti possibili a disposizione. Rispetta sempre i compagni e le decisioni del mister”.