Juventus, tegola per Allegri | Può saltare la sfida con il Napoli

Juventus, tegola per Allegri: può saltare la sfida contro il Napoli. Il tutto perché convocato dalla propria Nazionale per i Mondiali

Una tegola per Massimiliano Allegri si potrebbe abbattere alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Un problema serie per il tecnico, che potrebbe perdere uno dei migliori elementi della sua rosa: colui che ha dimostrato di essere subito in palla e sul quale, l’allenatore, ha fatto affidamento sin dal ritorno sulla panchina bianconera nello scorso mese di luglio, tanto da spingere per un rinnovo contrattuale che tardava ad arrivare.

Sì, Paulo Dybala, dopo aver saltato la Copa America vinta appunto dalla sua Argentina, è stato convocato per le tre gare di qualificazione al Mondiale contro Venezuela, Brasile e Bolivia. Il problema, come spiegato questa mattina da TuttoSport, potrebbe sorgere soprattutto in vista dell’ultima gara, che è in programma nella notte tra venerdì 10 settembre e sabato 11.

