Calciomercato Juventus, quattro piste italiane per Pjanic

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata in questi ultimi giorni a definire le ultime operazioni in entrata e in uscita.

Finora sono due gli elementi che sono arrivati alla corte di Massimiliano Allegri, vale a dire l’attaccante brasiliano Kaio Jorge e il centrocampista ex Sassuolo Manuel Locatelli. Il neo campione d’Europa con l’Italia era il grande obiettivo della Juventus in questa sessione di mercato e c’è da dire che è stato raggiunto. Ora però potrebbe esserci anche un altro volto nuovo in mediana, ancor più dopo l’infortunio occorso a Ramsey. Con Pjanic che rimane la prima scelta, anche se per il bosniaco sembrano esserci più opzioni possibili.

