Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arriva l’importante novità. La Vecchia Signora considera lo scambio in mediana.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora sta valutando uno scambio in mediana. L’offerta degli inglesi sembra entusiasmare la dirigenza bianconera e secondo le indiscrezioni riportate anche da ‘Tuttosport’ prenderebbe piede uno scambio di cartellini a centrocampo. McKennie nonostante la volontà di rimanere sembra non aver convinto Allegri, per questo motivo si valuta uno switch proprio in mediana, al suo posto arriverebbe Sissoko del Tottenham. Attualmente proprio a Londra è arrivato l’ex direttore sportivo bianconero Paratici che potrebbe facilitare la trattativa.

Calciomercato Juventus, scambio in mediana | Si tratta con l’ex Paratici

Sissoko sarebbe un profilo gradito dal nuovo mister toscano Massimiliano Allegri. Utile e con grande esperienza internazionale. Al su posto il Tottenham riceverebbe un giocatore ancora molto giovane e con grande voglia di migliorarsi, McKennie. Un operazione che convincerebbe entrambe le società e che potrebbe, come dicevamo poc’anzi, essere facilitata dall’ottimo rapporto tra Juventus e Fabio Paratici.