Calciomercato Juventus, in difesa possono ancora partire in due

Siamo giunti nella fase cruciale del calciomercato della Juventus, manca meno di una settimana alla chiusura dei trasferimenti estivi.

Ancora qualche giorno e poi si concluderanno le operazioni di mercato, con la Juventus impegnata a definire non solo possibili arrivi, ma anche delle partenze. La volontà del club riguardo i giovani della sua rosa è chiara. Per crescere c’è bisogno di giocare con continuità, opportunità che Allegri non può ovviamente garantire a tutti. Per questo motivo si ipotizza che nel pacchetto arretrato possano esserci ancora due partenze.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui