Juventus, c’è il comunicato | Il Cda ha dato la sua approvazione

Juventus, il Cda ha dato la sua approvazione. Il tutto viene scritto con un comunicato rilasciato in data odierna.

Juventus, in data odierna il Cda ha rilasciato un comunicato dove viene approvato l’aumento di capitale fino a un massimo di 400 milioni di euro.

“Facendo seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno u.s. che ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale e alla successiva sottoscrizione con primarie istituzioni finanziarie del contratto di pre-underwriting avvenuta in data 30 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi in data odierna a Torino, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi €400 milioni”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per CR7 | C’è la proposta