Juventus, contro l’Empoli si cambia: chance dal 1′

Si è ripreso oggi a lavorare in casa Juventus in vista del prossimo impegno di campionato che attende la formazione di Max Allegri.

Il pareggio all’esordio sul campo dell’Udinese non è stato il risultato che i tifosi si aspettavano. E non se lo aspettavano ovviamente nemmeno Dybala e compagni, che speravano nel successo pieno. Insomma c’è già da recuperare terreno nei confronti delle altre big e dunque la prossima sfida sarà molto delicata. Sabato sera la Juventus torna a giocare allo Stadium per affrontare l’Empoli di Andrea solo. Squadra che ha perso contro la Lazio all’esordio ma che ha espresso un buon calcio. Da non sottovalutare insomma.

