Calciomercato Juventus, Mendes l’agente di Cristiano Ronaldo incontra la dirigenza bianconera questa mattina.

Calciomercato Juventus, come riporta il giornalista Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter, questa mattina, la dirigenza bianconera e l’agente di Cristiano Ronaldo, Mendes, sono pronti ad incontrarsi per parlare del futuro del fuoriclasse portoghese. CR7 è infatti su tutti i tabloid inglesi, si parla di un suo possibile ritorno a Manchester ma dalle sponde opposte dello Uninted, bensì dal City di Pep Guardiola. La dirigenza dei citizens vorrebbe il portoghese a zero, diversamente la Juventus che, invece, vorrebbe soldi cash. Un futuro che si deciderà, probabilmente, in queste ore.

Calciomercato Juventus, svolta CR7 | Incontro tra Mendes e la dirigenza

Tutto verrà deciso probabilmente dall’incontro con Mendes e la dirigenza bianconera che sarebbe anche disposta a far partire Cristiano, in scadenza a giugno 2022, ma solo davanti ad un’offerta considerevole che verrebbe poi reinvestita nel mercato.