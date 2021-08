Calciomercato Juventus, non solo Kean: c’è un altro obiettivo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento caldissimo quando ormai mancano poche ore alla conclusione ufficiale delle trattative.

L’addio di Ronaldo ha provocato uno scossone nel reparto offensivo bianconero. Mister Allegri potrà contare sull’arrivo di Kean dall’Everton, affare in via di definizione. L’azzurro farà compagnia a Dybala, Morata e Kaio Jorge tra gli attaccanti, senza dimenticare anche le qualità offensive di Chiesa e Kulusevski. Difficile però sostituire un campione come il portoghese, per questo motivo la Juventus potrebbe anche cercare un’altra pedina, un calciatore in grado di far sognare la tifoseria.

