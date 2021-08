Calciomercato Juventus, accordo con l’Everton per Kean: i dettagli

Il calciomercato della Juventus si appresta ad accogliere un nuovo giocatore, una pedina che dovrà rinforzare l’attacco orfano di Cristiano Ronaldo.

Ovviamente nessun paragone con il portoghese, impossibile trovare un calciatore che possa garantire lo stesso straordinario rendimento di CR7. Ma l’obiettivo della Juventus è chiaro, è quello di progettare non solo la squadra del presente, ma anche quella del futuro. Ed è per questo motivo che è in arrivo Moise Kean, giovane centravanti azzurro. Per lui si tratta di un ritorno a Torino, con tanta voglia di far bene come ha fatto lo scorso anno al Psg. Dove ha dimostrato di poter essere un vero big.

