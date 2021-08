Calciomercato Juventus, c’è ancora tempo per un altro colpo

Il calciomercato della Juventus a quanto pare non è ancora concluso, fino al 31 agosto ci sarà tempo per mettere a segno eventuali altri colpi o cessioni.

Siamo ormai entrati nelle battute finali dei trasferimenti estivi e la Juventus a pochi giorni dal gong si è trovata costretta a trovare il sostituto del partente Cristiano Ronaldo. Il club bianconero dopo aver ceduto l’asso portoghese al Manchester United non si è fatto però trovare impreparato e sta per riportare a Torino Moise Kean, gioiello dell’Everton nel giro anche della nazionale di Mancini (è stato convocato per le prossime tre partite di qualificazioni mondiali). Tuttavia a quanto pare potrebbe non essere il solo arrivo di questi giorni.

