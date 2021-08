Calciomercato Juventus, la rivelazione dall’Inghilterra su Ronaldo

Il calciomercato della Juventus ha visto nei giorni scorsi la partenza di un grande campione come Cristiano Ronaldo verso il Manchester United.

Quella dell’attaccante portoghese è stata un’estate vissuta continuamente tra i rumors di calciomercato. La sua partenza sembrava essere ipotesi realistica a luglio, meno ad agosto visto che la stagione era già iniziata. Del resto Allegri ha potuto contare su di lui per la prima giornata di campionato, anche se CR7 ha iniziato il match dalla panchina. Poi nell’ultima settimana di mercato si è concretizzato il suo addio. Non al Psg o al City, le squadre che più sembravano vicine al suo ingaggio, bensì al Manchester United.

Calciomercato Juventus, Ronaldo guadagnerà di meno allo United

Cristiano Ronaldo ©Getty Images[/caption]

Un ritorno al passato quello di Cristiano Ronaldo, che proprio all’Old Trafford sin da giovane aveva dimostrato di essere un campionissimo, come pochi nella storia del calcio. E per tornare in Inghilterra a quanto pare il portoghese ha anche accettato di ridursi l’ingaggio. A rivelarlo è stato il tabloid “Mail on Sunday“, secondo il quale Ronaldo percepirà dai Red Devils una somma di 20 milioni di sterline a stagion, ovvero circa 23,5 milioni di euro. Decisamente meno rispetto all’ingaggio di 31 euro che percepiva in bianconero.