Calciomercato Juventus, per prenderlo serve un’offerta irrinunciabile

Il calciomercato della Juventus non è ancora chiuso, tutt’altro. Il club bianconero cercherà di regalare delle nuove pedine a mister Allegri.

Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi per Dybala e compagni. Solo un punto racimolato in due gare, contro Udinese ed Empoli, e squadra decisamente non al top. Il calciomercato ha visto andar via la stella di prima grandezza della squadra, Cristiano Ronaldo, ed è scontato dire che in questi ultimi giorni la dirigenza cercherà di far arrivare a Torino quei calciatori che potrebbero aiutare la Juventus nella rincorsa allo scudetto e ad un posto al sole in Europa.

