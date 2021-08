Calciomercato Juventus, novità in arrivo sulla linea mediana

Come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schirà su Twitter, Miralem Pjanic continua a rimanere una opzione importante per la Juventus, a caccia di rinforzi a centrocampo. Anche Witsel del Borussia Dortmund però è una pista concreta, mentre sarebbe stato offerto dagli agenti a Cherubini anche il centrocampista del Bayern Monaco Correntin Tolisso. Altro giocatore decisamente di spessore. Il tempo inizia a stringere e la dirigenza dovrà prendere una decisione in merito nelle prossime ore.

After Moise #Kean's signing #Juventus will try to sign another midfielder. Miralem #Pjanic (Barça) and Axel #Witsel (BVB) are still in #Bianconeri's short list. Correntin #Tolisso has been offered to Cherubini by his agents. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2021