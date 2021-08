Calciomercato Juventus, cessione in Serie A | C’è un ex di mezzo

Calciomercato Juventus, affare in Serie A: c’è un ex di mezzo nella trattativa che potrebbe vedere la partenza di un difensore

Non molla la presa un ex bianconero. Anzi, nelle ultime ore, potrebbe addirittura rilanciare per cercare di strappare il difensore alla Juventus. Maurizio Sarri infatti, secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, vorrebbe rinforzare la difesa della Lazio e guarda decisamente in casa bianconera per chiudere una trattativa. Il costo del cartellino di Daniele Rugani non è impossibile per le casse biancocelesti, soprattutto dopo aver venduto Correa all’Inter.

Sulla base di 8 milioni di euro, il difensore ex Empoli e Cagliari, potrebbe partire. Anche perché alla Juventus potrebbe davvero trovare poco spazio in questa stagione. Chiuso da Bonucci, Chiellini e de Ligt – e con Danilo che può tranquillamente giocare come centrale difensivo – potrebbe anche accettare l’offerta dei biancocelesti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è solo Pjanic | Sfuma l’alternativa