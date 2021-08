Calciomercato Juventus, c’è solo Pjanic | Sfuma l’alternativa

Calciomercato Juventus, c’è solo Pjanic: una delle possibili alternative sfuma. Il centrocampista blindato dalla società tedesca

Rimane solamente Mire Pjanic. Oltre alla possibilità, comunque difficile, di riuscire a strappare Saul Niguez all’Atletico Madrid. Cherubini, ds della Juventus, lavora su due fronti. Ma una delle possibili alternative, nella giornata di ieri, è praticamente sfumata. Il centrocampista infatti è stato blindato dalla società, in particolare dal vice di Rose, allenatore del Borussia Dortmund.

Potrebbe essere comunque una presa di posizione di facciata: perché si sa benissimo che, in queste ore calde di calciomercato, nessuno metterà mai in pubblica piazza il nome di quell’obiettivo da centrare. Anche se, viste ormai le poche ore che rimangono al termine delle operazioni di mercato, una situazione del genere potrebbe comunque essere reale. Alla fine quindi, come reale obiettivo, quello che potrebbe davvero essere centrato, rimane solamente l’ex Juventus adesso al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Witsel blindato dal Dortmund

Le parole di Maric, assistente di Rose all’interno della società tedesca, sono chiarissime: “La partenza di Witsel? Una sciocchezza”. Questo il commento. E allora a Cherubini non resta altro che giocarsi l’all-in su Pjanic, oltre che a Niguez. Per il resto altre possibilità di manovra non sembrano essercene.

Eppure qualcuno lì in mezzo al campo servirebbe eccome. Soprattutto dopo le difficoltà mostrate in queste prime due giornate di campionato nel riuscire a imbastire una manovra fluida che eviti alcuni passaggi inutili in orizzontale e che cerchi, con intelligenza, la giocata in verticale per attaccare l’area avversaria. Allegri un regalo lo deve avere. Perché solamente Locatelli non basta. E nemmeno Kean. Quindi il tecnico si aspetta almeno due entrate importanti. Una in mezzo, una davanti.