Calciomercato Juventus, ultimi due giorni: cosa può succedere

Ultime ore del calciomercato per una Juventus che fino alla fine proverà a rinforzarsi per essere competitiva per lo scudetto.

Questa ultima settimana di agosto ha visto un vero e proprio scossone nell’organico bianconero. Con la partenza di Cristiano Ronaldo e con la necessità di sostituire al meglio l’attaccante portoghese. E’ in arrivo Kean dall’Everton, ma a quanto pare il giovane italiano potrebbe non essere il solo innesto nella rosa. Anche perché da tempo la Juventus sta cercando anche un centrocampista che possa esaltare le idee di gioco di Allegri.

Calciomercato Juventus, Pjanic e Icardi gli obiettivi last minute

Sportmediaset ipotizza che in queste ultime 48 ore di calciomercato possano esserci ancora due movimenti in casa bianconera. La dirigenza continuerà a monitorare la situazione Pjanic con la speranza di riuscire a trovare un accordo con il Barcellona per riportare a Torino il bosniaco. Che non rimarrà in blaugrana come ha confermato anche il tecnico Koeman. Si cercherà in extremis di mettere a segno anche il colpo Icardi, che al Psg rischia di giocare poco vista la grande concorrenza in avanti. Il tempo è poco, la trattativa è complicata ma a quanto pare la Juventus proverà a regalare ad Allegri un centravanti di grande spessore internazionale.